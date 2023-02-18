مقتل مسلمين حرقا على يد مليشيات حماية الابقار في الهند

عثر على جثتي مسلمين احرقا حيين بعد اختطافهما على يد مليشيا لحماية الابقار المقدسة عند الهنوس في ولاية هاريانا شمالي الهند، بحسب ما اكدته الشرطة التي اعلنت السبت، انها اعتقلت احد المشتبه بارتكابهم للجريمة.

واتهمت عائلتا المسلمين، وهما من ولاية راجستان اشوك شمال غرب الهند، مليشيا باجرانغ دال التي تنشط في المنطقة باختطاف القتيلين وقتلهما بهذه الصورة البشعة بحجة قيامهما بتهريب الابقار.

وزودت العائلتان الشرطة باسماء خمسة من اعضاء المنظمة عقب العثور على جثتي القتيلين يوم الخميس، في سيارة محروقة في ولاية هاريانا بعد نحو 24 ساعة على اختفائهما.

وقالت الشرطة في بيان السبت انها اعتقلت شخصاً وتبحث عن آخرين يشتبه ضلوعهم في الجريمة.

وقال مصدر امني ان المعتقل هو سائق سيارة معروف بعضويته في مليشيا باجرانغ دال، وهي احدى المجموعات الهندوسية المتطرفة التي تدعي حماية الابقار وتنسب اليها جرائم مماثلة.

وعلى صعيده، ندد رئيس وزراء ولاية راجاستان أشوك جيلوت بالجريمة متعهدا باتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبيها.

ومنذ تولي ناريندرا مودي المنتمي الى حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي رئاسة الحكومة في الهند عام 2014، شهدت اعداد المليشيات التي تدعي حماية الابقار ازديادا لافتا، كما باتت اكثر جرأة حيث راحت تسير دوريات على الطرق لمنع نقل الماشية بين الولايات.

ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة مودي بالتغاضي عن جرائم تلك المليشيات وغيرها في حق المسلمين، خصوصا في الولايات التي تحظر ذبح الابقار، ومنها راجاستان وهاريانا.