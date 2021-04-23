مقتل مشتبه به في قتل شرطية فرنسية طعنا بالسكين

قالت قناة بي.إف.إم التلفزيونية إن المهاجم تونسي الجنسية وإنه قتل رميا بالرصاص.

أعلنت نيابة فرساي أن رجلا قتل بالسكين شرطية في مركز شرطة رامبوييه على بعد نحو 60 كلم من باريس قبل قتله بالرصاص على أيدي شرطيين.

والمهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عاما غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أنه سيتوجه بعد الظهر إلى دائرة الشرطة في هذه المدينة التي تعد 26 ألف نسمة وتقع جنوب غرب باريس.

وذكرت إذاعة أوروبا 1 اليوم الجمعة أن شرطية فرنسية تعرضت للطعن عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه.

وقالت قناة بي.إف.إم التلفزيونية إن المهاجم تونسي الجنسية وإنه قتل رميا بالرصاص.

وأضافت إذاعة أوروبا 1 أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه.