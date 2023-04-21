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مقتل مواطن أميركي في السودان

تاريخ النشر: 21 نيسان / أبريل 2023 - 04:08
جنود من الجيش السوداني موالون للبرهان يجلسون فوق دبابة
جنود من الجيش السوداني موالون للبرهان يجلسون فوق دبابة

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة عن مصرع أميركي واحد على الأقل في السودان جراء المعارك الدائرة في بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

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وقال فيدانت باتيل المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي واحد في السودان.

ولم يتم الكشف على الفور عن اسم الضحية.

وأفادت شبكة (إن بي سي إن) نقلا عن مسؤول أميركي قوله: نحن على اتصال بالعائلة ونقدم أعمق تعازينا لهم على فقدهم.. لافتة إلى أنه واحترامًا للعائلة خلال هذا الوقت الصعب، ليس لدينا ما نضيفه".

ووفقا لذات المصدر فإن في السودان نحو 16 ألف أمريكي.


 

كلمات دالة:السودانامريكي

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