مقتل نائب قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

لقي نائب قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود مصرعه خلال المعارك الجارية في اوكرانيا، بحسب ما اعلنه مسؤولون روس الاحد.

وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف عبر تطبيق "تليغرام" إن "القبطان أندريه بالي نائب قائد الأسطول‭‭‭ ‬‬‬لقي حتفه أثناء القتال في مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا".

وفي منشور عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قالت يكاترينا أتاباييفا، النائبة في مجلس النواب الروسي ايضا إن "بالي" قتل خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا.

وأشارت إلى أن "بالي" تخرّج عام 1992 من المعهد العسكري البحري للسياسة في كييف، لينضم في العام التالي إلى الأسطول الروسي عقب رفضه الانضواء في القوات الأوكرانية.

وأفادت بأن "بالي" الذي يعد من كبار الضباط القدماء في الجيش الروسي، كان قد تولى مهام عسكرية أيضاً خلال حرب جورجيا عام 2008.

وقالت القوات الاوكرانية السبت، ان جنرالا روسيا كبيرا قتل خلال قصف شنته على مطار في مدينة تشورنوبايفكا بمنطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

واوضح بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية القول إن الفريق أندريه موردفيتشيف قائد الجيش العام الثامن للمنطقة العسكرية الجنوبية للقوات المسلحة الروسية قُتل، من دون يذكر البيان تفاصيل أوفى.

وفي حال تأكدت المعلومات التي اوردتها قيادة الاركان الاوكرانية حول مقتل هذا القائد الروسي، فانه سيكون خامس جنرال يلقي مصرعه منذ بدء موسكو غزو اوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وفي الرابع والعشرين من فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".​​​​​