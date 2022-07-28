مقتل وإصابة نحو 75 ألف روسي في الحرب الأوكرانية

بينت مشرعة أمريكية لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأربعاء إن 75 ألف روسي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب في أوكرانيا.

وتحدثت الديمقراطية إليسا سلوتكين إلى الشبكة بعد إحاطة سرية مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت سلوتكين: “لقد تم إطلاعنا على أن أكثر من 75 ألف روسي إما قتلوا أو جرحوا ، وهو أمر ضخم ، لديك كميات لا تصدق من الاستثمار في قواتهم البرية ، وأكثر من 80% من قواتهم البرية متعثرة، وهم منهكون”.

وكان أحدث تقدير من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أفاد بأن 15 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب. ولا توجد أرقام رسمية متاحة من الجانب الروسي عن عدد القتلى في جيشه.

وبدأت روسيا حربها ضد أوكرانيا المجاورة في 24 شباط/فبراير.