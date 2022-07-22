مقتل وإصابة 10 جنود سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي على دمشق

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية ان ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب سبعة آخرون في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق فجر الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه “في تمام الساعة 00.32 بالتوقيت المحلي (21.32 تغ) من فجر الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر أن الهجمات "استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان واسقطت بعضها”.

وذكر أن القصف أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية، دون تفاصيل إضافية.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الغارة أسفرت عن "مقتل ستة عناصر، ثلاثة منهم سوريون والثلاثة الباقون من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى إصابة 10 عناصر آخرين".

وبحسب المرصد فقد استهدفت الصواريخ الإسرائيلية "مكاتب للمخابرات الجوية ومكتباً لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري".

وأضاف أنّ الغارة استهدفت أيضاً "مستودع أسلحة للإيرانيين في محيط منطقة السيدة زينب، ما أدّى إلى تدميره بالكامل".

ولفت المرصد إلى "سقوط صواريخ قرب حاجز أمني في محيط المطار العسكري، وأوتوستراد المزّة".

وعلى الجانب المقابل، قالت وسائل إعلام اسرائيلية أنّ إحدى الغارات أصابت مستودعاً تابعاً لقوات الحرس الثوري الإيراني في مجمع يعرف باسم "مجمع العقيد هيثم سليمان" في الحجيرة، جنوبي دمشق، ما أسفر عن سقوط عناصر لـ"#حزب الله".

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أنّه جرى نقل عدد كبير من الجرحى جرّاء القصف الإسرائيلي إلى مستشفى الإمام الصدر في منطقة السيدة زينب المجاورة.

كما ذكر التقرير أنّ الضربات الجوية استهدفت مصنعاً لتصنيع الطائرات المسيّرة في منطقة السيدة زينب.

وشنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف في سوريا على مر السنين لكنها نادرا ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.

وتقول إسرائيل علنا إنها تستهدف قواعد إيران والمليشيات المتحالفة معها، مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي لها مقاتلون منتشرون في سوريا، فضلا عن شحنات أسلحة يعتقد أنها متجهة إلى وكلاء مختلفين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام 2020 وحده، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.