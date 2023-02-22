مقتل واصابة 5 عراقيين في معركة بالاسلحة الثقيلة بسبب كلب

لقي عراقيين اثنين واصيب خمسة بجروح اصابة احدهم خطيرة في محافظة ميسان جنوب العراق خلال نزاع عشائري مسلح وصف بالعنيف بسبب الخلاف على بيع كلب.

وقالت مصادر امنية عراقية ان النزاع العشائري الذي اندلع في ناحية الكميت بمحافظة ميسان استخدمت فيه السلاح المتوسط والثقيل، بسبب خلاف على بيع كلب بين شخصين، وأن النزاع العشائري مازال مستمرًا حتى اعداد الخبر ، واشارت الى ان القوات الامنية مدعومة من الجيش العراقي تسعى للسيطرة على الموقف وإيقاف النزاع المسلح، واشارت الى عملية اعتقال شنتها الاجهزة الامنية لاعتقال المتسببين والمتورطين فيه.

وتنتشر الاسلحة بكافة انواعها ومنها الثقيلة بين ايدي المواطنين في كافة ارجاء البلاد فيما تسجل المحافظات الجنوبية، نزاعات عشائرية ومعارك بوتيرة شبه دائمة، غالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا.