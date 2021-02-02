مقتل "والي جنوب العراق" في داعش بضربة جوية قرب بغداد

قال مصدر امني ان طائرة مقاتلة عراقية شنت الضربة على مخبأ "الغرباوي"، استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

أفاد مصدر عسكري عراقي الثلاثاء، بمقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابية، بضربة جوية قرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة ملازم أول في قيادة عمليات بغداد (الجيش)، للأناضول، إن "والي جنوب العراق في داعش المدعو أبو حسن الغرباوي قتل بضربة جوية في منطقة الزيدان (غرب العاصمة)".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، أن طائرة مقاتلة عراقية شنت الضربة على مخبأ "الغرباوي"، استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وفي تطور منفصل، قالت الاستخبارات العسكرية التابعة للدفاع العراقية في بيان، إن قواتها ألقت القبض على 7 من عناصر "داعش" في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، متهمين لدى القضاء بـ"الإرهاب".

ومؤخراً، كثفت القوات العراقية حملات ملاحقة فلول "داعش"، على خلفية هجمات أودت بحياة العشرات في بغداد ومحافظة صلاح الدين (شمال) الشهر الماضي.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

