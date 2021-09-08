مقتل وزير الطوارئ الروسي خلال محاولته إنقاذ رجل من الغرق

لقي وزير الطوارئ الروسي مصرعه اثناء محاولته انقاذ رجل من الغرق أثناء تدريبات في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا، بحسب ما اعلنته الوزارة الاربعاء.

وقالت الوزارة ان الوزير يفغيني زينيتشيف فارق الحياة أثناء أداء واجبه، لدى محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال تدريبات مشتركة بين الوزارات مخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي في الحالات الطارئة.

واوضحت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع في مدينة نوريلسك خلال تصوير فيلم تدريبي لوزارة الطوارئ.

وقالت رئيسة تحرير شبكة "روسيا اليوم" مارغاريتا سيمونيان على قناتها في "تيليغرام" أن الوزير البالغ من العمر 55 عاما ومصورا كانا يقفان على حافة منحدر عندما انزلق المصور وسقط في الماء.

واضافت أن زينيتشيف، وعندما لم يتسن لأحد فعل شيء قفز إلى الماء أيضا في محاولة لإنقاذ المصور، لكنه اصطدم بصخرة، ما تسبب في وفاته.

وتوفى المصور الذي حاول الوزير إنقاذه، أيضا جراء الحادث.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلِغ بالحادث المأساوي.

وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر زينتشيف قبل ساعات معدودة من وفاته.