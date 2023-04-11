مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 بتحطم حافلة في بيرو

البوابه - توفي 10 أشخاص على الأقل وأُصيب 25 شخصا آخر فجر اليوم الاثنين وذلك عقب انزلاق حافلة ركاب على الطريق، وسقوطها بنهر في منطقة ليما في بيرو.

وأوضح رئيس قسم حماية الطرق السريعة التابع للشرطة الوطنية البيروفية العقيد فيكتور ميزا، إلى إن الحادث وقع في الساعة 2:30 صباحا في الكيلو 109 على الطريق المركزي السريع.

وكانت الحافلة انطلقت من منطقة هوانوكو المركزية فى الساعة 8:00 مساءً يوم الأحد، وكانت متجهه إلى ليما عندما انزلقت من منحدر ثم تسقط 7 أمتار تقريبا قبل هبوطها رأسا على عقب في نهر ريماك.

وكان على متن الحافلة حوالي 60 شخصا بينهم 6 قاصرين 3 منهم أًصيبوا خلال الحادث، وأحدهم نُقل إلى مستشفى محلي، بحسب صحيفة لا ريبوبليكا المحلية.

ومن بين المصابين البالغ عددهم 25 شخصا، هناك 5 أشخاص على الأقل في حالة خطرة، فيما تم إرسال سائق الحافلة، الذي أصيب في الحادث لمركز الشرطة في منطقة تشيكلا وذلك لتحديد أسباب الحادث.