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مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 بتحطم حافلة في بيرو

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 06:24
انزلاق حافلة ركاب على الطريق وسقوطها بنهر في منطقة ليما في بيرو
انزلاق حافلة ركاب على الطريق وسقوطها بنهر في منطقة ليما في بيرو

البوابه - توفي 10 أشخاص على الأقل وأُصيب 25 شخصا آخر فجر اليوم الاثنين وذلك عقب انزلاق حافلة ركاب على الطريق، وسقوطها بنهر في منطقة ليما في بيرو.

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وأوضح رئيس قسم حماية الطرق السريعة التابع للشرطة الوطنية البيروفية العقيد فيكتور ميزا، إلى إن الحادث وقع في الساعة 2:30 صباحا في الكيلو 109 على الطريق  المركزي السريع.

وكانت الحافلة انطلقت من منطقة هوانوكو المركزية فى الساعة 8:00 مساءً يوم الأحد، وكانت متجهه إلى ليما عندما انزلقت من منحدر ثم تسقط 7 أمتار تقريبا  قبل هبوطها رأسا على عقب في نهر ريماك.

وكان على متن الحافلة حوالي 60 شخصا بينهم 6 قاصرين  3 منهم أًصيبوا خلال الحادث، وأحدهم نُقل إلى مستشفى محلي، بحسب صحيفة لا ريبوبليكا المحلية.

ومن بين المصابين البالغ عددهم 25 شخصا، هناك 5 أشخاص على الأقل في حالة خطرة، فيما تم إرسال سائق الحافلة، الذي أصيب في الحادث لمركز الشرطة في منطقة تشيكلا وذلك لتحديد أسباب الحادث.

 

 

كلمات دالة:البيروبيروانزلاق حافله

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