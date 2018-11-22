مقتل 100 جندي نيجيري في هجمات لمتشددين

مقتل 100 جندي نيجيري حصيلة هجمات متشددين خلال أيام

قالت مصادر أمنية، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن هجمات نفذها متشددون أسفرت عن مقتل نحو 100 جندي في شمال شرق نيجيريا في الأيام القليلة الماضية.

وعلق مجلس الشيوخ النيجيري اليوم الخميس جلسته حدادا على من قال إنهم 44 جنديا قتلوا بعد هجوم في ميتيلي بولاية بورنو شمال شرق البلاد يوم الأحد.

وقال المصادر إن نحو 100 قتلوا في هذا الهجوم منفردا إلا أن حصيلة القتلى ليست نهائية.

وقال المصدر الأمني الخامس إن 96 قتلوا في شمال شرق البلاد في الأيام الماضية أغلبهم في هجوم ميتيلي لكن هجمات أخرى أيضا شهدت سقوط قتلى.