مقتل 11 جنديا يمنيا في هجوم حوثي بطائرة مسيرة في شبوة

استهدف الحوثيون بطائرة مسيرة الخميس، معسكرا للقوات الحكومية في محافظة شبوة جنوب غربي اليمن، وذلك في هجوم أسفر عن مقتل 11 جنديا وإصابة تسعة اخرين.

وقال مصدر طبي ان "11 جنديا قتلوا وأصيب 9 آخرون، حصيلة أولية في هجوم بالطيران المسير شنه الحوثيون على معسكر للجيش بمديرية مرخة السفلى".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه: "القتلى والجرحى جميعهم وصلوا إلى مستشفى عتق المركزي، فيما أطلقت السلطات الصحية النداء للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى".

ولم يصدر عن السلطات اليمنية أو الحوثيين أي تعليق فوري على الأمر.

والاثنين، دفع الجيش اليمني بوحدات عسكرية، من جبهة الساحل الغربي إلى شبوة، بهدف استعادة مناطق سقطت مؤخرا بيد الحوثيين.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الحوثيون سيطرتهم على 5 مديريات في محافظتي شبوة ومأرب (شرق)، هي: مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة، وحريب والعبدية في مأرب.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.