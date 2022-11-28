مقتل 11 شخصا بانهيار أرضي في الكاميرون

توفي على الأقل 11 شخصا اثر انهيار أرضي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ووقع الانهيار خلال تجمع لتكريم أناس متوفين في حي شعبي، حيث كانت عائلات عدة متواجدة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت الأرض تحت قسم من الموجودين.

وقال حاكم المنطقة الوسطى ناصري بول بيا: "عثرنا على 11 جثة حتى الآن.. عمليات البحث تتواصل لإيجاد جثث أخرى تحت الأرض.. كان تجمعا لأناس يريدون بكاء أفراد" من عائلاتهم سبقوهم الى الرحيل. كان بعضهم جالسا تحت خيمة حيث وقع انهيار أرضي في بداية المساء".