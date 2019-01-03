مقتل 11 مدنيًا بقصف للتحالف الدولي شرقي سوريا

أسفر قصف التحالف على الأحياء السكنية في مناطق سيطرة "داعش"، عن مقتل مئات المدنيين

قتل 11 مدنيًا من عائلة واحدة، الخميس، بينهم أطفال، جراء غارات نفذها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية ، أن طائرات التحالف استهدفت بعدة صواريخ منزلًا في بلدة "الشعفة" بريف ديرالزور الشرقي.

وأسفر قصف التحالف على الأحياء السكنية في مناطق سيطرة "داعش"، عن مقتل مئات المدنيين، حسب مصادر محلية لمراسل الأناضول.