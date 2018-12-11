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مقتل 1100 ناشط حقوقي في العالم بين عامي 2015 و2017

مقتل 1100 ناشط حقوقي في العالم بين عامي 2015 و2017
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