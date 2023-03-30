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مقتل 13 شخصا اثر سقوطهم في بئر معبد في الهند

تاريخ النشر: 30 آذار / مارس 2023 - 03:52
مقتل 13 شخصا اثر سقوطهم في بئر معبد في الهند

لقي 13 شخصا على الاقل مصرعهم واصيب نحو 25 اخرين اثر سقوطهم في بئر معبد هندوسي، بحسب ما افادت الشرطة الخميس.

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وسقط الضحايا في البئر بعدما انهارت ارضية المعبد التي تغطيه تحت ثقل الحضور.

وقال ناروتام ميشرا وزير الداخلية في ولاية ماديا براديش ان الشرطة تمكنت من انتشال جثث 11 شخصا من البئر، فيما توفي اثنان اخران بعد وصولهما الى المستشفى.

وفيما اشار ميشرا الى فتح تحقيق في الحادث، فقد اوضح المسؤول في الشرطة مانيش كابوريا أن عمليات الانقاذ متواصلة فيما جرى نقل االمصابين الى المستشفيات.

وعرض التلفزيون مشاهد لمسعفين يستخدمون الحبال والسلالم من اجل الوصول الى العالقين في البئر.

ووقع الحادث فيما كانت معابد الهند تعج بالمصلين الخميس لمناسبة عيد رام نافامي في ذكرى ميلاد الالهة الهندوسية راما.

كلمات دالة:الهندالهندوس

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