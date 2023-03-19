مقتل 14 واصابة 380 في زلزال قوي ضرب الإكوادور

البوابه - قتل 14 شخصا مصرعهم وأصيب 380 مصابا جراء زلزال قوي ضرب منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو.

كما ألحق الزلزال أضرارا بالمباني السكنية والمدارس والمراكز الطبية.

وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد 10 كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

واستبعدت الهيئة في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأشار جييرمو لاسو رئيس الإكوادور إلى استمرار التحقق من الأضرار التي سببها الزلزال هذا الصباح، معبرا عن تضامنه والتزامه تجاه الضحايا.

وأكدت هيئة الإعلام بالرئاسة ان الزلزال الذي وقع السبت أسفر عن سقوط 14 قتيلا أغلبهم في إقليم الأورو، فيما انهار 44 منزلا، بينما لحقت أضرار بـ 90 منزلا آخر.

وتضرر إزاء الزلال أيضا 50 مبنى تعليميا وأكثر من 30 مركزا طبيا، وإن عدة طرق تم إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال، بالإضافة إلى تعرض مطار سانتا روزا لأضرار طفيفة، إلا أنه مستمر في العمل.