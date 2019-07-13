مقتل 140 طفلا سوريا خلال العام الجاري بسبب الحرب

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن 140 طفلا قتلوا في سوريا منذ بداية العام 2019، معربة عن صدمتها من الهجوم الأخير في عفرين والذي راح ضحيته 11 شخصا بينهم 3 أطفال.

وقالت المنظمة إن الأطفال يقتلون يوميا في سوريا، وإن الهجوم الأخير يبعد 100 متر فقط من مدرسة تدعمها المنظمة، ما تسبب في أضرار جسيمة، ولم يصب الطلاب بداخلها في الهجوم، إلا أن 3 أطفال كانوا من بين الضحايا.

وتابعت المنظمة بأن واحدة من بين كل أربع مدارس خارج الخدمة بسبب الحرب الدائرة هناك، وإن الأطفال يدفعون الفاتورة الأعلى والأكبر للحرب.

وجاء في بيان المنظمة: "الأطفال ليسوا هدفاً. المدارس والعاملون في سلك التعليم ليسوا هدفاً، قتل الأطفال هو انتهاك خطير لحقوق الطفل. سيحاسب أولئك الذين يقتلون الأطفال".

في سياق متصل، قال ناشطون سوريون الخميس الماضي إن قتلى وجرحى مدنيين سقطوا في تفجير سيارة مفخخة بمدينة عفرين شمال سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا.

ولفتت وسائل إعلام سورية محلية إلى أن انفجار سيارة مفخخة وقع على طريق ترندة في عفرين بريف حلب الشمالي، فيما ذكر ناشطون أن انفجارا آخر وقع في شارع الفيلات داخل مركز عفرين.

بدورها قالت مصادر طبية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار أدى لمقتل 11 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء.

منذ بداية العام تحققنا من مقتل 140طفلاً. تتصاعد هذه الأرقام بسرعة. يُقتل الأطفال في #سوريا يوميّاً.



الحرب على الأطفال في سوريا بعيدة كل البعد عن النهاية.#أطفال_تحت_القصف https://t.co/0wKuQ3giCA — UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (@UNICEFmena) ١٢ يوليو ٢٠١٩



