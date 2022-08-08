مقتل 150 عسكريا أوكرانيا.. الدفاع الروسية: "كييف" ترتكب إرهابا نوويا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، "كييف" بإرتكاب "إرهاب نووي"، بقصف الجيش الأوكراني منشآت البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية في "زابوروجيه"، وتضرر خط كاخوفسكايا للجهد العالي، الذي كان يوفر الكهرباء لمنطقتي زابوروجيه وخيرسون.

وقال بيان لوزارة الدفاع، إنه "في حوالي الساعة 12:40، قامت الوحدات الأوكرانية من لواء المدفعية رقم 44، من منطقة قرية (مارغانيتس)، على الضفة المقابلة لبحيرة (كاخوفكا)، بقصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

ونتيجة للقصف الأوكراني، وفقا للبيان، تضرر خط كاخوفسكايا للجهد العالي، الذي كان يوفر الكهرباء لمنطقتي زابوروجيه وخيرسون، وحدث ارتفاع في التيار الكهربائي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما تسبب في دخان بمجموعة المفاتيح الكهربائية المفتوحة للمحطة، بما أن نظام الحماية كان يعمل، فقد أدى ذلك إلى إيقاف مصدر الطاقة.

وتابع البيان: "نجحت فرقة الإطفاء التي وصلت فورا في القضاء على الدخان، ولمنع تعطيل الكادر الفني لتشغيل محطة الطاقة النووية، تم تخفيض طاقة الوحدتين الخامسة والسادسة إلى 500 ميغاواط".

مقتل 150 عسكريا أوكرانيا

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن التقدم المحرز خلال العملية العسكرية بأوكرانيا، حيث نجم عن القصف بصواريخ فائقة الدقة في منطقة خاركوف وقوع 150 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 14 مركبة ومدرعة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن الضربات فائقة الدقة أصابت نقاط الانتشار المؤقتة للواء الآلي رقم 92، والكتيبة رقم 122 من لواء الدفاع الإقليمي رقم 113 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أسفر عن مقتل 150، وتدمير 14 مركبة وعربة مصفحة.