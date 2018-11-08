قوات أفغانية

قتل ما لا يقل عن 16 مسلحا من عناصر حركة "طالبان" خلال عملية مشتركة بين القوات الأفغانية وقوات أجنبية في مقاطعة بغلان شمالي أفغانستان.

ونقلت قناة TOLOnews الأفغانية عن رئيس شرطة مقاطعة بغلان أكرم الدين ساري، أن العمليات العسكرية نفذت في منطقة دندغورى في المقاطعة خلال الأيام الأربعة الماضية، وشاركت فيها قوات برية وجوية.

وأشار إلى أن قوات الأمن نجحت في تحرير عدة قرى كانت تحت سيطرة المسلحين، لافتا إلى إصابة ما لا يقل عن 19 مسلحا من "طالبان" خلال المعارك.

وتشهد أفغانستان مواجهات متكررة بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة "طالبان"، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين والمدنيين.