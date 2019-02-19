مقتل 16 مسلحا برصاص الامن المصري في سيناء

وعثر الأمن المصري في الوكرين على أسلحة نارية وذخائر وعبوات وأحزمة ناسفة.

قضت قوات الامن المصرية على 16 مسلحا خلال مداهمة "بؤرتين إرهابيتين في العريش" شمالي سيناء كان يخطط المتوارون فيهما لسلسلة من العمليات الإرهابية فيما ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في القاهرة

وقالت مصادر حكومية "قتل 10 إرهابيين بمداهمة البؤرة الأولى في أحد المنازل المهجورة بأرض فضاء في حي العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وأضافت أن المداهمة الثانية أسفرت عن تصفية 6 إرهابيين بأحد المنازل قيد الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وعثر الأمن المصري في الوكرين على أسلحة نارية وذخائر وعبوات وأحزمة ناسفة.

ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري

في الاثناء كشف مصدر أمني ارتفاع عدد ضحايا تفجير إرهابي لعبوة ناسفة كان يحملها على ظهره بوسط القاهرة، في وقت متأخر الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر، صباح الثلاثاء، قوله إن ضابطا، برتبة مقدم، توفي متأثرا بإصابته في الانفجار الذي وقع في حي الدرب الأحمر، بالقرب من الجامع الأزهر، بوسط القاهرة، عند محاولة القبض على إرهابي تطارده الشرطة.

وقال المصدر الأمني إن الضابط الذي توفي لاحقا متأثرا بإصابته ينتمي إلى جهاز "الأمن الوطني".

ويرتفع بالتالي عدد الضحايا من رجال الشرطة إلى 3 قتلى، من جراء انفجار العبوة الناسفة، الذي أسفر أيضا عن مقتل الإرهابي.

وكان الانفجار قد أسفر، وقت وقوعه، عن مقتل رجلي شرطة وإصابة ثلاثة ضباط وثلاثة مدنيين، أحدهم طالب تايلاندي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر أمس بعد الانفجار إن قوة أمنية كانت تطارد "إرهابيا" في إطار البحث عن مرتكب انفجار وقع في الجيزة يوم الجمعة.

وأضاف البيان أنه عند إلقاء القبض على الرجل "انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته".