مقتل 19 جنديا يمنيا في مواجهات مع مسلحي الحوثي في الحديدة

الحديدة تشهد انتشارًا عسكريًا كبيرًا لمسلحي جماعة الحوثي

قتل 19 جنديا في الجيش الوطني اليمني مصرعهم، الجمعة، وأصيب أخرون، خلال المواجهات مع مسلحي جماعة الحوثي، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال مصدر طبي يعمل في المستشفى الألماني، بمحافظة عدن(جنوب)، إن جثث 19 جنديا وعدد من الجرحى، وصلت في وقت متأخر مساء الجمعة، للمستشفى الواقع بمديرية الشيخ عثمان.

وأضاف، أن "جميع القتلى سقطوا في جبهة الساحل الغربي، خلال عملية التفاف نفذتها مليشيات الحوثي، على مجموعة من جنود اللواء الثالث عمالقة في مديرية حيس جنوب الحديدة".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تمكن الجيش اليمني، مسنودًا بالمقاومة الشعبية وغطاء مكثف لطيران التحالف، من التقدم الميداني في عدة مديريات بمحافظة الحديدة، وبات على بعد حوالي 20 كلم، من مركز المحافظة، حسب مصادر عسكرية.



وتشهد الحديدة، منذ الثلاثاء الماضي انتشارًا عسكريًا كبيرًا لمسلحي جماعة "الحوثي"، تحسبًا لمواجهات تبدو وشيكة مع تقدم القوات الحكومية صوب المدينة من جهة الجنوب.

وأشارت وسائل إعلام إماراتية الجمعة إلى ما قالت أنها"انهيارات كبيرة في كل جبهات الحوثيين، وحالة من الهلع في صفوف السكان في مركز المحافظة".

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر يمنية لم تسمها قولها إن "16 مسلحا من مليشيات الحوثي الإيرانية، قتلوا الجمعة في المواجهات العنيفة مع المقاومة اليمنية المشتركة في جبهات الساحل الغربي لليمن".

ولفتت إلى أن قوات المقاومة الشعبية "قطعت على المليشيات الطريق الواصلة بين محافظتي الحديدة وريمة"، كما تمكنت من "تحقيق انتصارات متتالية في جبهة الساحل الغربي بدعم من التحالف العربي، ما يضعها على مشارف مدينة الحديدة الاستراتيجية".

ومنذ خريف 2014 يشهد اليمن، حربًا بين الجانبين القوات الحكومية، والحوثيين، مخلفة أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلاد.