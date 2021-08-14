مقتل 25 حاجا مسلما في هجوم لجماعة اثنية في نيجيريا

ارتكبت مجموعة اثنية نيجيرية جريمة بشعة عندما هاجمت قافلة للحجاج المسلمين تضم خمس حافلات في ولاية الهضبة بوسط البلاد اسفرت عن مقتل 25 شخصا على الاقل

وقالت الشرطة النيجيرية ان تشتبه بوقوف "شباب إيريغوي"، وهي جماعة إثنية ذات غالبية مسيحية، وراء الجريمة

وقالت الشرطة ان الهجوم اسفر عن إصابة 14 آخرين"في المقابل، تم إنقاذ 21 شخصا

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ أعوام نزاعات بين رعاة مسلمين ومزارعين مسيحيين على المياه والأراضي.

بدوره، أشار ممثل محلي لنقابة تمثل الرعاة إلى أنه "تم تجهيز 25 جثة لمواراتها"، موضحا أن "مقاتلي ميليشيا إيريغوي شنوا هجومهم مستخدمين الهراوات والسكاكين والحجارة لقتل" الضحايا.

وأكدت الشرطة توقيف ستة مشتبه بهم وعودة الهدوء إلى المنطقة.