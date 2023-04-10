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مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في أمريكا

تاريخ النشر: 10 نيسان / أبريل 2023 - 06:54
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في أمريكا

البوابه - قتل 3  أشخاص بينهم طفل جراء تعرضهم لإطلاق نار في مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أعلنت الشرطة الأمريكية.

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وتوجهت الشرطة المحلية إلى منزل الضحايا عقب ورود مكالمة حول العنف الأسري وحين وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق نار من المنزل، ليخرج عقب ذلك المسلح من المنزل وأطلق النار على رجال الشرطة، مما اضطرهم إلى إطلاق النار عليه وقتله فورا.

وأفادت الشرطة في بيان عبر منصة تويتر بالعثور على 3 مصابين بطلقات نارية بينهم طفل، وجميعهم قتلى.

ووفقا للشرطة فإن المجرم أمريكي من أصول أفريقية وعمره 29 عاما.

كلمات دالة:الولايات المتحدةامريكااطلاق نار

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