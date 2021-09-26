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مقتل 3 أشخاص بخروج قطار عن مساره بالولايات المتحدة

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:55
مقتل 3 أشخاص بخروج قطار عن مساره بالولايات المتحدة

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم بعد خروج قطار ركاب عن مساره في وسط ولاية مونتانا شمال غربي الولايات المتحدة، كما أسفر الحادث عن اصابات عديدة.

وذكرت شركة "أمتراك" للقطارات أن قطار "إمباير بيلدر" لنقل الركاب بين سياتل وشيكاغو كان يقل 147 راكبا وطاقما من 13 فردا عندما خرجت خمس عربات عن مسارها قرب منطقة جوبلين في مونتانا.

 


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