مقتل 3 ضباط بانفجار في باكستان

اعلن الجيش الباكستاني مصرع 3 ضباط وجندي، بانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال غربي البلاد

وقال بيان للجيش الباكستاني أن إرهابيين استهدفوا مركبة عسكرية بعبوة ناسفة تم زرعها على جانب الطريق في بلدة خاركامار بمنطقة وزيرستان الشمالية وقال ان 4 جنود اصيبوا في الانفجار

ولفت الجيش إلى أن المسلحين زادوا من هجماتهم في منطقة وزيرستان، حيث شهدت الشهر الماضي مقتل 10 من أفراد الأمن وإصابة 35 آخرين.

وتشهد باكستان وهي دولة نووية يقطنها زهاء 190 مليون نسمة، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تتبناها في معظم الحالات جماعات من الانفصاليين والإسلاميين.