مقتل 3 متظاهرين برصاص الامن والمليشيات في العراق

قتل 3 شبان عراقيين وأصيب آخرون في تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة العراقية تحديدا في محيط ساحة التحرير وسط بغداد.

وأفادت قيادة عمليات بغداد بأن 22 فردا من قوى الأمن أصيبوا في المواجهات مع المتظاهرين في محيط ساحة التحرير. وأطلقت قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.

وفي سياق آخر، علّق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الثلاثاء، دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية حاشدة في مواجهة خصومه السياسيين، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، بعد أن حثت وزارة الصحة المواطنين على تجنب التجمعات العامة.

وقال الصدر، في بيان: "قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة، واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم فهي أهم عندي من أي شيء".

وتتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة في العراق، ويرفض المتظاهرون رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الوزير السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها، ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة تعرّضت للقمع، وقتل فيها نحو 550 شخصا.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف علاوي، وهو وزير سابق للاتصالات، في الأول من فبراير بتشكيل الحكومة، بعد أشهر من الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لأحزاب متنافسة، لكن المتظاهرين رفضوه على الفور باعتباره تابعا للنخبة السياسية.