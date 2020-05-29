مقتل 3 من ابرز قادة الوفاق وموسكو تحذر اطراف الصراع الليبي

في واحد من أكثر أيام الاشتباكات ضراوة قتل ثلاثة قادة بارزين في قوات الوفاق خلال محاولة للمجموعات المتحالفة مع الرئاسي للتقدم في محاور الكازيرما والرملة ومحاور اخرى جنوب العاصمة .

القادة الثلاثة الذين قُتلوا هم معاون آمر غرفة عمليات النهر “محمد مختار الضلعة” ، و”عبدالحكيم الزواوي”، القائد الميداني بمحور قوة مكافحة الإرهاب، والقائد الميداني بكتيبة الضمان، “حسام دريدر” شقيق آمر الكتيبة التي تتخد من تاجوراء مقرا لها

وقت نعت حسابات مقربة من قوات الوفاق الى جانب القادة الثلاثة ما لا يقل عن عشرة مقاتلين آخرين سقطو في معارك اليوم.

وقد شهد مطلع الأسبوع مقتل آمر سرية الاقتحام بالوفاق نورالدين النعاس الى جانب القائدين الميدانيين وعضوي دار الافتاء محمود الهنقاري والطيب البوش.

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موسكو تحذر

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوضع في ليبيا يمضي نحو التدهور، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار بدأ يتهاوى.

ونسبت وكالة إنترفاكس للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن المساعدات الخارجية لأطراف الصراع غيرت من موازين القوى على الأرض، في إشارة بدت غير مباشرة إلى التدخل التركي العسكري في ليبي

وأكدت زاخاروفا أن روسيا على اتصال مع جميع أطراف الصراع في ليبيا للوصول إلى حل سلمي من خلال الوسائل الدبلوماسية.