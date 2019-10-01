مقتل 3 من موظفي حقل نفطي في دير الزور بانفجار عبوة ناسفة

استهدف الانفجار قوات سوريا الديموقراطية لكنه أصاب حافلة كانت تقل موظفين يعملون في حقل العمر النفطي.

قتل ثلاثة موظّفين في انفجار عبوة ناسفة قرب حقل العمر النفطي الذي تسيطر عليه قوات كردية في شرق سوريا الثلاثاء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويخضع حقل العمر لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن والتي انخرطت في معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتستخدم القوات المكونة من تحالف عربي-كردي جزءاً من الحقل كقاعدة عسكرية لها بينما تم استئناف عمليات الإنتاج في جزء آخر.

واستهدف الانفجار قوات سوريا الديموقراطية لكنه أصاب حافلة كانت تقل موظفين يعملون في الحقل، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

وتم الهجوم عندما "انفجرت عبوة ناسفة صباح الثلاثاء بعد مرور رتل تابع لقوات سوريا الديموقراطية على طريق حقل العمر النفطي" لكن الانفجار وقع لدى مرور حافلة العمال ما أدى إلى مقتل ثلاثة موظفين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في المنطقة التي كثيراً ما تشهد استهداف عناصر قوات سوريا الديموقراطية من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقع حقل العمر في محافظة دير الزور، حيث توجد قرية الباغوز التي كانت في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية قبل سيطرة قوات سوريا الديموقراطية عليها في آذار/مارس بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

ورغم ذلك، لا يزال التنظيم حاضراً من خلال مقاتلين و"خلايا نائمة" في عدد من المناطق السورية حيث يشن عناصره بين الحين والآخر هجمات تستهدف بشكل خاص مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية.

وتمت هزيمة الجهاديين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في سوريا والعراق وأعلنوا فيها "الخلافة" في عام 2014.

وقبل تدميره بضربات التحالف الجوية في 2015، كان حقل العمر النفطي يؤمّن للتنظيم إبان سيطرته عليه عائدات تقدّر قيمتها بما بين 1,7 و 5,1 مليون دولار شهريا، وفقا للتحالف الدولي.

وأستؤنفت عمليات استخراج النفط في الحقل بعد سيطرة قوات سوريا الديموقراطية عليه أواخر 2017، بحسب المرصد.

