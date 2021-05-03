مقتل 3 وانقاذ 27 في انقلاب قارب لتهريب البشر قبالة الساحل الغربي لأمريكا

قالت سلطات الانقاذ الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وتم انقاذ 27 أخرين يوم الأحد بعد انقلاب قارب في عملية لتهريب البشر قبالة ساحل سان دييغو جنوب غربي الولايات المتحدة بسبب الأمواج العالية.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في سان دييغو – قرب الحدود مع المكسيك- أن رجال الانقاذ وخفر السواحل الأمريكي استجابوا لتقارير حول انقلاب قارب جراء الأمواج العالية بالقرب من شبه جزيرة بوينت لوما الصخرية حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

قال ريك روميرو من خدمات الإنقاذ في سان دييغو إنه تم نقل ما مجموعه 27 شخصًا إلى المستشفيات باصابات مختلفة بما في ذلك انخفاض درجة حرارة الجسم. (د ب أ)