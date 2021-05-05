مقتل 4 أشخاص بمشاجرة عائلية قبيل بدء الإفطار شرق مصر

لقي 4 أشخاص بينهم طفل مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء مشاجرة اندلعت بنجع جودة بقرية أولاد سالم بحري بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج شرق مصر قبل الإفطار بدقائق بسبب لهو الأطفال.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، تلقى بلاغا من مأمور مركز دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي الحسينة وأبو القاسم بسبب خلافات عائلية سابقة، ونشب النزاع قبل 4 دقائق من بدء الإفطار عقب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز حيث تبين من الفحص مصرع 4 أشخاص بينهم طفل في 6 سنوات، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات إلى المنطقة وتمت السيطرة على الطرفين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد المتهمين وضبطهم. (الوطن نيوز" + "اليوم السابع)