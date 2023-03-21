مقتل 4 أكراد سوريين احتفلوا بعيد النوروز قرب حلب

البوابه - قتل 4 أشخاص وجرح 3 آخرين برصاص مسلحين من فصيل أحرار الشرقية في قرية قرب بلدة جنديرس في محافظة حلب السورية خلال احتفالهم بعيد النوروز، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له.

وفتح مقاتلون مدعمون من تركيا النيران على مواطنين بدم بارد ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين وجميعهم من عائلة واحدة في الوقت الذي أقدم فيه عناصر من فصيل أحرار الشرقية، على إهانة عيد النوروز الذي يشكّل رمزاً للأكراد ورأس السنة لديهم، وفقا للمرصد.

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2021 عقوبات على فصيل أحرار الشرقية، فيما سيطرت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها على بلدة جنديرس، خلال عام 2018م عقب عملية أخرجت القوات الكردية من منطقة عفرين.

ويعد النوروز عيد رأس السنة الفارسية ورأس السنة الكردية أيضا ويوافق العيد يوم الاعتدال الربيعي في الحادي والعشرين من مارس في التقويم الميلادي، ويعود أصل عيد النوروز إلى تقاليد الديانة الزرادشتية إلا أن الاحتفال بهذا العيد بقي إلى ما بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس واستمر الساعة.

ويعتبر عيد النوروز أكبر الأعياد لدى القومية الفارسية حيث يُحتفل فيه داخل إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا كما يحتفل فيه الأكراد بخاصة في شمال العراق وكذا المناطق الكردية في سوريا.