مقتل 4 جنود أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

قالت وزارة الدفاع التركية والجيش السبت إن أربعة جنود و20 مهاجما مسلحا قتلوا يوم الجمعة في اشتباكات بين الجيش وحزب العمال الكردستاني قرب الحدود مع العراق.

وذكرت وكالات أنباء والجيش يوم السبت أن قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة سكورجا الجبلية في إقليم هكاري في جنوب شرق تركيا مما دفع الجيش التركي للرد بعملية جوية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الجيش التركي قوله ”تم تحييد 20 إرهابيا على الأقل“ نتيجة للعملية. وذكرت الوكالة أن الجيش نظم مراسم لتشييع الجنود القتلى اليوم السبت. وكان من المقرر أن يشارك وزير الدفاع خلوصي أكار في المراسم.

وقالت الوزارة إن ستة جنود آخرين أصيبوا في الاشتباكات.

وأضافت ”يتعرض الإرهابيون لإطلاق نار كثيف إلى جانب العملية الجوية ومركبات دعم في المنطقة“.

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عام 1984 للمطالبة بحكم ذاتي في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وتصنفه الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس البرلمان مصطفى شنطوب قوله ”تركيا عازمة على مواصلة حربها على الإرهابيين وداعميهم دون تقديم أي تنازلات“.

