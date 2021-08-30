مقتل 4 جنود سوريين في درعا والقوات الحكومية ترد بقصف عنيف على المدينة

قنل 4 من أفراد الجيش السوري وجرح 15 آخرون الاثنين، جراء استهداف مسلحين لحواجز الجيش في درعا جنوبي البلاد، والتي تصاعدت حدة الاشتباكات فيها غداة انهيار المفاوضات الرامية لانهاء التصعيد وتسليم المدينة للقوات الحكومية.

وقالت وكالة الانباء الرسمية "سانا" أن "المجموعات الإرهابية استهدفت بعد ظهر اليوم الأحياء السكنية وحواجز للجيش في درعا ما تسبب باستشهاد 4 جنود وإصابة 15 آخرين وأيضاً إصابة طفلة وأمها تم إسعافهما إلى المشفى الوطني".

وأشارت إلى أن "الجيش رد على اعتداءات الإرهابيين على الفور مستهدفا منصات إطلاق القذائف في عدة مناطق".

جاء ذلك فيما تشهد محاور أحياء منطقة درعا البلد أعنف الاشتباكات بين قوات الحكومة ومسلحي الأحياء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

ويعيش في تلك الأحياء آلاف المدنيين، الذين يعانون ظروفا مأساوية بسبب الحصار المفروض عليهم خصوصا من "الفرقة الرابعة" في الجيش السوري، وسبق أن أبدت الأمم المتحدة تخوفها على مصيرهم، وكذلك الأمر من دول غربية، بينها الولايات المتحدة الأميركية.

وتتهم "الفرقة الرابعة" بالارتباط المباشر بإيران، ويقود عملياتها في الجنوب العقيد غياث دلا، الذي برز اسمه كأحد القادة العسكريين البارزين في سوريا، وباعتبار أنه يوازي بقوته العميد سهيل الحسن قائد "الفرقة 25" التابعة لـ"الفيلق الخامس" المدعوم روسيا.

وقالت مصادر مقربة من قوات الحكومة إن اشتباكات عنيفة جداً تجري على أطراف أحياء درعا البلد من ثلاثة محاور، وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف.

وأكدت المصادر أن “القصف المدفعي والصاروخي العنيف سوف يدفع لجان درعا المركزية وممثلي أحياء درعا البلد للعودة للمفاوضات التي توقفت منذ يومين”.

وكشفت المصادر أن “القوات الروسية تعقد اليوم اجتماعاً مع ممثلي عشائر ووجهاء عن محافظة درعا لبحث عملية التصعيد التي تجري في درعا البلد والتي ربما تكون مواجهات طويلة وواسعة”.

من جانبه، أكد مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر المعارض، أن القوات قوات الحكومة أطلقت مئات القذائف الصاروخية باتجاه أحياء درعا البلد.

كما أطلقت أكثر من 70 صاروخا مدمر من نوع (فيل) على أحياء درعا البلد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وهي أكبر عملية قصف على تلك الأحياء منذ عام 2017 .

وحمل المصدر “قوات النظام مسؤولية التصعيد في محافظة درعا بعد قصف مدن وبلدات محافظة درعا وخاصة في الريف الغربي، الأمر الذي سوف يفتح جبهة تشمل كافة مناطق محافظة درعا، خاصة بعد المناشدات التي أطلقت لوقوف كافة مناطق محافظة درعا ضد القوات الحكومية وقطع الطرق واستهداف القوات الحكومية في كل المناطق”.

وكانت اللجنة المركزية في درعا البلد اعلنت مساء الاحد، انهيار المفاوضات مع السلطات السورية، بسبب "تمسكها بمواقفها واستمرارها في التصعيد".

الناطق باسم اللجنة المركزية عدنان المسالمة قال "إن انهيار المفاوضات سببه تعنت النظام وعدم تجاوبه مع الطروحات الروسية".

المسالمة ذكر أن "دمشق مستمرة في محاولة فرض شروط قاسية، بالإضافة إلى عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار، علاوة على محاولات الفرقة الرابعة المستمرة للتقدم نحو أحياء درعا البلد".

وعبرت واشنطن وقوى غربية كبرى عن قلقها من الحملة العسكرية لقوات الأسد في درعا، والتي يقولون إنها تمثل اختبارا لتعهدات روسيا بالحفاظ على الاستقرار وكبح جماح الميليشيات الإيرانية في المنطقة الحدودية.