مقتل 4 جنود عراقيين بهجوم شمال بغداد

قتل أربعة جنود عراقيين، وأصيب آخرون، بهجوم مزدوج شنه مسلحون من تنظيم الدولة، شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد، إن "دورية تابعة للواء 59 في الجيش تعرضت في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، لتفجير عبوة ناسفة بأطراف قضاء الطارمية شمال بغداد مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود بجروح".

وأوضح خلف أن "الدورية طلبت تعزيزا أمنيا لإجلاء الجرحى"، لافتا إلى أنه "حال وصول التعزيزات لإخلاء الجرحى فتح مسلحون من بستان قريب نيران أسلحتهم على عناصر الجيش ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة آخرين بجروح إضافة إلى مقتل 4 مسلحين من تنظيم داعش".

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.