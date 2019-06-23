مقتل 4 عمال بهجوم قرب مطار العريش بمصر

قُتل 4 عمال مصريين، السبت، في هجوم شنه مسلحون قرب مطار العريش، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وأفادت تقارير بأن مسلحين مجهولين استهدفوا سيارتين تقلان عمالا مصريين قرب مطار العريش، ما أسفر عن مقتل 4 عمال وإصابة آخرين.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 18.50 تغ.

وتشهد مصر تشديدات أمنية موسعة منذ وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، والذي توفي، الإثنين، أثناء جلسة لمحاكمته بالقاهرة.

ويأتي ذلك أيضًا بالتزامن مع استنفار أمني واسع مع انطلاق بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم بمصر بمشاركة 24 منتخبا. (الأناضول)