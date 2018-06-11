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مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن في سيناء

مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن في سيناء
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