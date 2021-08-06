مقتل 406 من طالبان في عمليات عسكرية

قتل 406 عناصرا من حركة طالبان جراء عمليات عسكرية في عدة مناطق.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية، الجمعة عبر حسابها على موقع تويتر، إن 406 من طالبان قتلوا، وأصيب 209، جراء عمليات عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية في عدة مناطق.

في المقابل أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مقر مديرية بادباش في ولاية لغمان الشرقية، المتاخمة للعاصمة الأفغانية كابل.

وأضافت أن "القوات الجوية استهدفت معقلًا لطالبان في ضواحي مركز ولاية تخار"، دون تفاصيل أكثر.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “تم الاستيلاء على مركز منطقة بادباش في لغمان للمرة الثانية”.

وأضاف مجاهد أن “28 جنديا من قوات الأمن قتلوا وأصيبوا خلال الهجمات”.

ومنذ مايو/أيار الماضي، تصاعد مستوى العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ طالبان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم “القاعدة” الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.