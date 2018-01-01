مقتل 433 شخصاً خلال 2017 في ليبيا

حصيلة القتلى ضمت 157 شخصاً من المدنيين قُتِلوا جرّاء المفخخات والألغام

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مقتل 433 شخصاً بينهم 79 طفلاً و10 نساء خلال العام الماضي.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين عن حصاد حالة حقوق الإنسان والحريات العامة والأوضاع الإنسانية في ليبيا خلال 2017، إن من بين القتلى 201 عملية قتل خارج إطار القانون وقتل فيها الكثير من المدنيين وقوات الجيش.

ولفتت اللجنة إلى أن حصيلة القتلى ضمت 157 شخصاً من المدنيين قُتِلوا جرّاء المفخخات والألغام التي خلفتها الميليشيات الإرهابية بمدن بنغازي درنة وسرت، وأيضاً 75 مدنياً قتلوا جراء الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية بمدن طرابلس وسبها وبنغازي والزاوية وصبراتة والقره بوالي والخُمس.

وأشارت اللجنة إلى توثيقها اعتقال 143 شخصاً بشكل تعسفي واختطاف 186 شخصاً.

وقالت اللجنة إن نحو ثلث سكّان ليبيا يعانون من أزمة إنسانية ومعيشية سيئة تتمثل في انعدام الأمن الغذائي والصحي، وبلغ عدد من يحتاجون المساعدة في ظروفهم المعيشية والإنسانية والصحية حوالي 3 مليون ونصف، من بينهم 391416 نازحاً ومشرّداً داخل ليبيا.