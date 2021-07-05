مقتل 47 في تحطم الطائرة العسكرية وإصابة 49

قال قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا اليوم الاثنين إن السلطات تحققت من أوضاع جميع ركاب الطائرة العسكرية المنكوبة وعددهم 96 فردا موضحا أن 47 منهم قد لقوا حتفهم في الحادث.

وقال سوبياجانا لرويترز إن 49 عسكريا قد أصيبوا.

وذكرت وزارة الدفاع أمس الأحد أن ثلاثة مدنيين على الأرض قتلوا أيضا في الحادث فضلا عن إصابة أربعة مدنيين.

كان المتحدث العسكري الكولونيل إدجارد أريفالو قد قال إن طائرة النقل العسكري لوكهيد سي-130 حاولت الهبوط في مطار جولو بإقليم سولو في جنوب البلاد لكنها تجاوزت المدرج.

وقال وزير الدفاع ديلفن لورنزانا إنه أمر بفتح تحقيق في الحادث عقب انتهاء عمليات الإنقاذ.

ويستبعد الجيش تعرض الطائرة لهجوم. (رويترز)