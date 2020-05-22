مقتل 5 أمنيين في اشتباك مع "طالبان" بأفغانستان

قُتل 5 عناصر أمن في اشتباك مع عناصر حركة “طالبان”، الجمعة، في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم مديرية أمن بدخشان، ثناء الله روحاني، في مؤتمر صحافي، إن عناصر طالبان شنوا هجوما على مدينة فايز آباد في مركز الولاية، وإن قوات الأمن تصدت لهم ما أدى لاشتباك بين الطرفين.

وأشار إلى أن الاشتباك أسفر عن مقتل 5 عناصر أمن أفغان، و14 مقاتلا من طالبان.

وأضاف المتحدث أن 6 أمنيين و10 مقاتلين من طالبان أُصيبوا في الاشتباك، قبل أن تتمكن قوات الأمن من دحر الهجوم.

ولم يصدر أي تصريح فوري من “طالبان” حول الهجوم. (الأناضول)