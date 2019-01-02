مقتل 5 جنود في تفجير نفذته طالبان بموقع عسكري في قندهار

ارشيف

قال مسؤول بالشرطة الأفغانية الأربعاء إن مقاتلي حركة طالبان فجروا عبوات ناسفة في نفق أسفل موقع عسكري مما أسفر عن مقتل خمسة جنود.

وقال محمد أشرف وتندوست المسؤول بالشرطة إن ستة جنود أصيبوا في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء في مايواند بإقليم قندهار في جنوب البلاد.

وقال قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم طالبان إن مقاتلي الحركة أسقطوا 35 جنديا بين قتيل ومصاب ودمروا مخزنا كبيرا للأسلحة والذخيرة.

وتقاتل طالبان لإسقاط الحكومة وإعادة فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية بعد الإطاحة بها من السلطة في عام 2001.

من جانب آخر أحبطت قوات أمن الحدود الأفغانية هجوما على مستشارين عسكريين إيطاليين في قاعدة أمنية بإقليم هرات الغربي يوم الأربعاء.

وقال نور الله قادري، وهو قائد فيلق عسكري، إن مهاجمين اخترقا قوات أمن الحدود وحاولا قتل المستشارين الإيطاليين.

وأضاف ”نجا الإيطاليون دون إصابة. ولقي أحد المهاجمين مصرعه بالرصاص في الموقع وألقي القبض على الآخر“.

والقوات الإيطالية جزء من مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي وتركز على تدريب وتقديم النصح ومساعدة القوات الأفغانية في أربعة أقاليم غربية. وأرسلت إيطاليا 895 جنديا لمهمة الدعم الحازم.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بالسفارة الإيطالية في كابول.