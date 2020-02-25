مقتل 5 جنود يمنيين في كمين قرب الحدود مع عُمان

توقعت مصادر أن يكون الهجوم الذي استهدف مدرعات وأطقما للقوة السعودية واليمنية، قد تم تنفيذه باستخدام قذائف صاروخية.

قتل خمسة جنود يمنيين وأصيب آخر الثلاثاء، في كمين استهدف قوة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وذلك على طريق مؤد إلى منفذ “شحن” الحدودي مع سلطنة عُمان.

وقال مسؤولان محليان بمحافظة المهرة (شرق) إن قوة سعودية ترافقها قوات يمنية تعرضت إلى كمين مسلح، وهي في طريقها إلى منفذ شحن الحدودي مع عُمان.

وتوقع المصدران، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما لعدم اختصاصهما بالتصريح لوسائل الإعلام، أن يكون الهجوم الذي استهدف مدرعات وأطقما للقوة السعودية واليمنية، تم بواسطة قذائف صاروخية.

وأشارا إلى أن الكمين الذي وقع بين مديريتي “شحن” و”حات” بمحافظة المهرة، أسفر عن مقتل 5 جنود يمنيين وإصابة آخر (من قوات المهام الخاصة).

ولفت المصدران أن القوة السعودية واليمنية المشتركة كانت في طريقها إلى منفذ شحن، للقيام بعملية تفتيش روتينية يومية.

وتأتي الحادثة بعد يومين من إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، محافظ المهرة راجح باكريت، وتعيين محمد علي ياسر خلفا له، في إجراء جاء بعد اشتباكات منتصف الأسبوع الماضي في ذات الطريق بين قوة سعودية ويمنية، ومسلحين قبليين، خلفت جرحى من الطرفين.

وسابقا علق الناطق باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي على الحادثة، بأن “بعض الشخصيات في محافظة المهرة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت (في 17 فبراير 2020) تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة”.

وذكر المالكي أن “تلك الجماعات سعت لتسهيل هذه العمليات (التهريب) باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية”.

وأضاف أن هذا الهجوم “أدى لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف على اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس”.

وأوضح المالكي أن العملية أسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين.

ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية وأمنية، في إطار تعزيز الأمن وضبط ومكافحة عمليات التهريب، بحسب تصريحات للتحالف العربي الذي تقوده المملكة باليمن.

وإثر ذلك تشكلت حركة تطلق على نفسها “لجنة احتجاج أبناء المهرة السلمي”، تنظم بين الحين والآخر مظاهرات ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة المحاذية لسلطنة عمان، وتصفه بـ”الاحتلال”.

