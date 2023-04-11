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مقتل 5 وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار داخل بنك بأمريكا

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 06:48
مقتل 5 وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار داخل بنك بأمريكا
كلمات دالة:امريكااطلاق ناربنك

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