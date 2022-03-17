مقتل 5 يمنيين من عائلة واحدة بانفجار في الحديدة

لقي خمسة يمنيين من عائلة واحدة مصرعهم في انفجار لغم أرضي في محافظة الحديدة غربي اليمن، بحسب ما اعلنته بعثة الأمم المتحدة في بيان الخميس.

واوضحت البعثة في البيان، أن الحادث الذي وقع الاربعاء "يأتي ضمن الخسائر المأساوية للصراع في صفوف السكان المحليين في المحافظة".

ودعت البعثة إلى "النهوض بالإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام لحماية المدنيين من الوبال المتكرر والمدمر للمتفجرات من مخلفات الحرب"، حسب البيان ذاته.

ولم يتهم البيان الأممي أية جهة بالوقوف وراء انفجار اللغم الأرضي.

والأربعاء، أعلنت قوات "المقاومة الوطنية" (موالية للحكومة اليمنية)، مقتل 6 مدنيين من عائلة واحدة في انفجار لغم بمحافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

ونقلت وكالة "2 ديسمبر"، الناطقة باسم "المقاومة الوطنية" عن مصادر محلية لم تسمها أن "لغما مضادا للمركبات زرعته المليشيا الإرهابية (تقصد جماعة الحوثي) انفجر في عربة مدنية قرب (منطقة) جولة الغراسي وسط الحديدة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الحوثيين، لكن الجماعة عادة ما تنفي استهداف المدنيين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية عام 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.