مقتل 50 من حركة الشباب في القرن الإفريقي

أعلن الجيش الصومالي، الأحد ، أنه قتل ما لا يقل عن 50 عنصراً من حركة الشباب في عمليات عسكرية نفذها خلال الـ 48 ساعة الماضية في 3 مناطق مختلفة في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

ونقل التلفزيون الرسمي الصومالي عن قادة عسكريين قولهم إن” العمليات وقعت في منطقة حيران الوسطى، وشبيلي الوسطى، ومقاطعة شبيلي الجنوبية الغربية بشكل منفصل”.

وقال الجيش: “لقد دمرنا العديد من معاقل الحركة خلال الـ 48 ساعة الماضية”.

وبينما تستعد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الأشهر المقبلة، كثف الجيش عملياته ضد الحركة.

وقتلت عمليات الجيش الصومالي الأخيرة ضد حركة الشباب في منطقة شبيلي الوسطى حتى الآن أكثر من 130 من عناصر الحركة، وحررت 6 قرى على الأقل ، بحسب الجيش.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة “الشباب” التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وتبنت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.(الأناضول)