مقتل 6 ضباط حوثيين بمواجهات مع قوات حكومة يمنية

كشفت جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن أمس السبت، عن مصرع 6 من ضباطها وذلك خلال مواجهات مع قوات حكومية

وقتل الضباط السته رغم سريان الهدنة بين الطرفين.

وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إنه تم في العاصمة صنعاء " تشييع جثامين الشهداء، الرائد محمد أحمد الخولاني، والرائد صخر جميل الغولي، والملازم أول محمد عبد الله الظمية".

وأضافت أنه "تم أيضا تشييع الملازم أول عبد القادر حسين البروتي، والملازم أول يحيى عمر الباساني، والملازم أول توفيق صالح الحكمي".

وأشارت إلى أن "العناصر الستة قتلوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى معارك مع القوات الحكومية.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني الرسمي عن مقتل 13 من جنوده بنيران الحوثيين، خلال 5 أيام، رغم الهدنة.

وفي 2 أغسطس الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان، موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي، على تمديد الهدنة المتواصلة في البلاد منذ 2 أبريل الماضي، لشهرين إضافيين.

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار، وفتح ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.