مقتل 60 من حركة "الشباب" في الصومال

قتل في الصومال 60 عنصرا من حركة الشباب في حملة عسكرية جنوبي البلاد فادها الجيش.

وأشار الجيش إلى أن القوات الحكومية شنت هجوما مباغتا على معاقل مقاتلي حركة الشباب في منطقتي السبعيد وكانولي التابعتين لمنطقة شبيلي السفلى.

وأضاف أن العملية “أسفرت عن مقتل 60 من عناصر حركة الشباب، وتدمير معاقل كانت الحركة تستخدمه لإطلاق هجماتها الإرهابية”.

وحتى الساعة 01.00 فجر السبت ت.غ، لم تعلق حركة الشباب على بيان الجيش.

ومنذ فترة، يواصل الجيش الصومالي عمليات ضد حركة “الشباب” في قرى وبلدات جنوب ووسط البلاد.

وفي 16 أغسطس/آب الجاري أعلن الجيش، أن تم خلال الشهر الأخير تحييد 279 عنصرًا من مسلحي الحركة.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة “الشباب” التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.