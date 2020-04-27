الفيمتو من المشروبات التي لها حضور مميز في شهر رمضان المبارك نتيجة مذاقه الرّائع واللذيذ مقارنة بالمشروبات والعصائر الأخرى، فالكثير من الأشخاص يتهافتون على شراء الفيمتو وهو ذلك العصير الذي يميزه لونه الداكن المائل للون التوتي.

الفيمتو هو عبارة عن سكر، وماء، وعصير فواكه طبيعية، وتوت، وعصير مشمش أسود، وحامض الليمون، وخلاصة الكولا، ولون ألورا الأحمر، وتُحضرّ هذه المكونات بطريقة مركزة جداً تكفي لعدد كبير من الأشخاص، وهنا في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل عصير الفيمتو:

المكونات:

- كوب فيمتو.

- كوبان من الماء البارد.

- مكعبات ثلج.

- سكر حسب الرّغبة.

طّريقة التحضير:

- ضعي كمية الفيمتو في الخلاط وأضيفي إليه الماء ومكعبات الثلج

- ودعي المكونات تخلط لمدة ثلاث دقائق، وتلذذي بمذاق الفيمتو المثلج.

- يمكن أن تحصلي على عصير الفيمتو البارد دون وضعها في الخلاط، أي ضعي الفيمتو في الكوب وأضيفي الماء والسكر وحركي المكونات جيداً

- ثم أضيفي مكعبات الثّلج إلى الكوب لتحصلي على العصير بارداً.

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