مقتل 7 جنود أتراك وإصابة 25 في انفجار هكاري

أرشيفية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن الانفجار الذي وقع أمس في مستودع للذخيرة التابع للجيش التركي شرقي البلاد، قد أدى إلى مقتل 7 وإصابة 25 آخرين من أفراد الجيش.

وأفادت وسائل إعلام تركية الجمعة، بأن انفجارا كبيرا هز موقعا عسكريا في بلدة شمدنلي التابعة لمحافظة هكاري جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة 25 جنديا وفقدان آخرين.

ونقلت مواقع تركية عن مسؤولين أتراك قولهم، إن التحقيقات لا تزال جارية وأن الانفجار كان "عرضيا"، وليس ناجما عن هجوم